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Kısıtlama öncesi trafik arapsaçına döndü

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.

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Giriş Tarihi: 22.1.2021 17:47 Son Güncelleme: 22.1.2021 19:03 ABONE OL
Kısıtlama öncesi trafik arapsaçına döndü

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Kısıtlama öncesi trafik arapsaçına döndü | Video

Yurt genelinde uygulnacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul'da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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Kısıtlama öncesi trafik arapsaçına döndü
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