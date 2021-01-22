Kumarbazlara baskın yapıldı! Bakın nereden çıktılar

Kıraathaneye baskın yapan ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açıp iş yerine girdi. İçerideki kişilerden bazıları polisi fark edip masaların altına ya da tuvalete saklandı.

50 BİN 400 TL CEZA

İçeride bulunan 15 kişiyle iş yeri sahibi Y.K.'ye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Ruhsat ve vergi levhasının olmadığı tespit edilen iş yeri sahibine ayrıca 'kumar oynatmak' suçundan adli işlem uygulandı.