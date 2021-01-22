Mahrem abi tutuklandı, öğrencilere adli kontrol

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyunda 9 eski askeri okul öğrencisi ile mahrem abi olduğu öğrenilen 1 sivil yakalanarak gözaltına alındı. Firari olarak aranan bir askeri okul öğrencisi ise sonradan yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalırken, diğer 7 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 6 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol ile serbest kalırken, 'Mahrem Abi' olduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı