Minik Özge, yeni protezine kavuştu! Çok sevdiği sahile koştu!

HAYIRSEVERLER EL UZATTI

Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasını Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) duyurmasının ardından, küçük kıza hayırseverler el uzattı. Özge protez bacağa kavuştu. Ancak protez bacak, Özge'nin gelişimine paralel olarak her geçen yıl biraz daha bacağını sıkarak acı vermeye başladı. 2 ay öncesine kadar protezini kullanamaz hale gelen Özge'ye yeni protez alınması gerekti. Baba Ali İhsan Yıldırım, maddi gücü olmadığı için 50 bin liralık protez masrafını karşılayamadı. Yardımseverlerden destek isteyen babanın sesini sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler duydu. Özge'nin protezi İstanbul'da yenilendi.

ÇOK SEVDİĞİ KONYAALTI SAHİLİ'NE KOŞTU

Kısıtlamalar nedeniyle evinden çıkamayan ve yeni proteziyle dışarıda yürüyemeyen Özge, bugün babası Ali İhsan Yıldırım ile birlikte çok sevdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahil bandında babasının elini tutarak yürüyüş yapan Özge, güneşli havada sahildeki çocuk parkında salıncağa binip eğlendi. Babasının yardımıyla kaydıraktan da kayan Özge, çok sevdiği sahilde de yürüdü. Protezi nedeniyle çakıllarda yürürken zaman zaman zorluk çeken Özge Yıldırım, babasının elini bırakmadı.

'PROTEZİ HER YIL DEĞİŞTİRMEK LAZIM'

Babasıyla birlikte denize taş atarak eğlenen Özge Yıldırım, uzun zaman sonra sahile gelmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Ali İhsan Yıldırım ise kızıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile geldiklerini ve birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Kızının gelişimiyle birlikte protezin bacağını sıktığını ifade eden Yıldırım, "Özge büyüyor ve protez bacağını sıkarak iz yapıyor. Her yıl değişmesi lazım, maddi gücüm ne yazık ki yok. Hayırseverler sayesinde bu protezini yeniledik. Ancak yeni sene için yine değiştirmek gerekecek. Ancak buna maddi gücüm yok, işsizim. Şu süreçte elde avuçta ne varsa sattık" dedi. Yıldırım, uzun süredir işsiz olduğunu ve çalışabileceği iş aradığını da sözlerine ekledi.

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