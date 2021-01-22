Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango Online (MPİ) ile 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango Süper Loto 21 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Devreden büyük ikramiyenin 31 Milyon TL'yi aşmasıyla beraber bu şans oyununa ilgi artarken haftada üç gün gerçekleşen çekiliş bugün yani Perşembe günü de kazanan numaraları ile büyük ikramiyenin sahibini arayacak. Bu kapsamda vatandaşlar kazanan numaraları tahmin edip etmediğini öğrenmek için MPİ bilet sorgulama araştırmasına çıktı. Peki, Milli Piyango 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İLE MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen çekilişte bugünkü büyük ikramiye tam 31 Milyon 308 bin 649 TL! İkramiye büyüdükçe bu oyuna olan ilgi de artarken öte yandan son çekilişte kazanan numaralar 8 11 15 23 25 42 olarak açıklanmıştı. İşte 21 Ocak Süper Loto sonuçları…