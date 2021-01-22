Ocak ayında deniz keyfi!

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.Kentte üç gündür etkili olan soğuk ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk yaşandı.