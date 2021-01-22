Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe vermişlerdi! Cinayet davasında mahkemeden flaş talep

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde, 5 Mayıs 2020'de, 61 ABU 021 plakalı cipin yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yapılan incelemede, cipte kıraathane işletmecisi Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Taşkın'ın yapılan otopsisinde, vücudunda mermi bulundu. Bu gelişme üzerine Taşkın ile husumetli olduğu belirtilen N.A. ve Ö.T., gözaltına alındı.