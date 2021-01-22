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On Numara sonuçları açıklandı mı? ile 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

(MPİ) ile arasında yapılan işbirliğiyle haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (22 Ocak 2021) açıklanıyor. ile bayiler aracılığıyla kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfasını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 18:38 Son Güncelleme: 22.1.2021 18:38 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

MPİ On Numara sonuçları, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayın çekiliş sonuçlarıyla şans oyunu severler için açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile bayilerde kupon doldurarak katılan şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları merak ederek 22 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 OCAK)

Milli Piyango Online 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Ocak On Numara sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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