Önce markasına baktı, sonra çaldı!

Batman Yavuz Selim Mahallesi 3537. sokakta bulunan apartman sakinler, ilginç bir hırsızlık olayına tanıklık etti. İl dışından Batman'a akraba ziyaretinde bulunan 3 kişilik aile ayakkabılarıyla geldikleri evden terlikle çıkmak zorunda kaldı. Apartmanda bulunan dairelerin kapı önlerinde ayakkabı avına çıkan hırsız, marka ve numarasına göre ayakkabıları çaldı.

Akraba ziyaretinden sonra evden ayrılmak için kapı önüne yönelen şahıslar ayakkabılarının yerinde olamadığını fark etti. Ev sahibi tarafından kamara kayıtları incelendiğinde ise hırsızın mağazadan ayakkabı beğeniyormuşçasına rahat tavırları ile karşılaştı. Kamara görüntüsüne yansıyan hırsızın yakalanması için ise polis çalışma başlattı.