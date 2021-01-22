Otobüs şoföründen örnek hareket

Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Mihraç Genç, aracında unutulan içerisinde altın bulunan çantayı Sürmene ilçe emniyet müdürlüğüne teslim etti. Emniyet ekipleri altın dolu çantanın sahibine ulaştı ve çantayı teslim etti. SABAH' konuşan Trabzon büyükşehir belediyesi otobüs şoförü Mihraç Genç, "İnsanlık görevimi yaptım, çanta sahibine ulaştığı için mutluyum" dedi.

Geçtiğimiz hafta Trabzon-Sürmene seferini yapan Trabzon Büyükşehir belediyesi otobüs şoförü evli ve bir çocuk babası Mihraç Genç (32),Sürmene ilçesine seferdeyken Kaş üstünde inen yolcu tarafından koltukta unutulan çantayı, başka bir yolcu otobüs şoförüne teslim etti. Otobüs şoförü Mihraç Genç çantayı teslim alıp, Sürmene ilçe emniyet müdürlüğüne haber verdi. Sürmene ilçe emniyet müdürlüğüne giden şoför Genç, altın dolu çantayı polis ekiplerine tutanak karşılığında teslim ederek seferine devam etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde çantanın içerisinde bulunan bir adet 100 gr, 2 adet 20 gr, 2 adet 10 gr, 9 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, ince bilezik, bir adet kalın bilezik, 2 adet 22 ayar altın bilezik çıkan çantayı sahibine teslim etti.

POLİSİ ARAYARAK ALTIN DOLU ÇANTAYI TESLİM ETTİ

Otobüs şoförü Mihraç Genç, "Trabzon-Sürmene ilçesine sefer halindeyken Kaşüstü mahallesinde bir yolcu indi. O sırada otobüse binen başka yolcu, inen yolcunun olduğu koltuğa otururken koltukta bir çantanın unutulduğunu söyleyerek, çantayı bana verdi. Sürmene ilçesine yaklaşırken bir durakta durup, Sürmene ilçe emniyet müdürlüğünü telefon ile arayarak otobüste bir çanta unutulduğunu söyledim. Sürmene İlçe emniyet müdürlüğünün önüne giderek altın dolu çantayı tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim ettim. Polis ekipleri beni arayarak çantanın sahibine ulaştıklarını ve çantayı teslim ettiklerini söyledi." dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Otobüs şoförü Genç; "Altın dolu çantayı unutan kişi polis ekiplerinden benim telefon numaramı alıp beni aradı. Bu davranışımdan dolayı bana teşekkür ederek, 'seninle tanışmak istiyorum.' dedi. Sonra bana hediye almak istedi. Ben kabul etmedim. O kişiye 'benim yerimde kim olsa aynısını yapardı' dedim. Bana 'harekat amirliğine gelip orada seninle görüşmek istiyorum.' dedi. 6 yıldır Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförüyüm. Bu zamana kadar otobüste çokça eşyalar bulduk ama ilk defa böyle yüklü miktarda ziynet eşyası ile karşılaştım. Unutulan Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, otobüs şoförü Mihraç Genç'i makamında kabul ederek, bu davranışından dolayı tebrik ederek, başarı ödülü takdim etti.