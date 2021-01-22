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Otomobil durağa daldı 1 ölü 4 yaralı

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki sürücü , önce bir işçi servisine çarptı, kontrolden çıkan otomobil daha sonra servis bekleyen işçilerin bulunduğu durağa daldı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:22 ABONE OL
Otomobil durağa daldı 1 ölü 4 yaralı

Yıldırım ilçesi Ankara yolunda sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. 16 LOL 28 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 23 yaşındaki Bedir Olgun, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir işçi servisine arkadan çarptı. Hızını alamayan otomobil yol kenarında işçilerin servis beklediği durağa dalarak devrildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ 4 İŞÇİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Durakta yaralanan işçiler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, kaza yapan otomobilin sürücü Bedir Olgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil durağa daldı 1 ölü 4 yaralı
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