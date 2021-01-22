Oyun ve kumar oynamak için ne virüs ne yasak tanıyorlar!

Koronavirüs salgınının yayımlını engellemek amacıyla uygulanan tedbir ve yasaklar tamda meyvelerini vermeye başlamışken, ne kendi sağlıklarını, ne de aileleri ve yakınlarının sağlıklarını düşünmeden oyun ve kumar için bir araya gelenler oluyor. Kapalı olması gereken kahvehaneler, yâda oyun salonuna çevrilen dairelerde bir araya gelen kişiler,neyse ki polisin denetimleri ve duyarlı vatandaşların ihbarı ile yakalanıyor.

ÇAYIROVA'DA BASKIN



Yakalan kişilere ihlal ettikleri her tedbir ve yasaktan ayrı ayrı binlerce lira ceza uygulansa da, tüm bunlara rağmen bütün illerde olduğu gibi Kocaeli'nde de hemen hemen her gün bir veya birkaç mekanda çok sayıda tedbirsiz oyun ve kumar bağımlısı yakalanmaya devam ediyor. Son olarak 21 Ocak 2020 günü Çayırova İlçesinde yapılan denetimler esnasında, kumar ve oyun oynandığı tespit edilen bir mekâna baskın yapıldı.

İçeride bulunan 10 kişiye sosyal mesafe ve maske takmamak ile sokağa çıkma yasağını ihlallerden idari para cezası uygulandı ayrıca 4 kişiye kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi konusunda tutanak tutuldu. Yine 1 kişiye kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamaktan işlem yapıldı.