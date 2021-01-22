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Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sahiplendiği Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarına taşındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 18:00 ABONE OL
Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle İzmit Umuttepe bölgesinde sokak hayvanlarını elleriyle beslediği sırada sahiplendiği Pişmaniye ve Simit isimli iki köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu.

Pişmaniye ve Simit ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, sahiplenmenin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

"Onlar bizim canlarımız" diyen Başkan Büyükakın, vatandaşlardan evlerinin veya sokaklarının belli bölgelerine "Bir kap mama, bir kap su" koymaları konusunda bir kez daha hatırlamada bulundu.

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Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarında
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