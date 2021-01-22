Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis Akademisi ile 2021 Bekçilik sınav yayınlandı mı? Bekçilik sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi ile yayınlandı mı? Bekçilik sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2021 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için en önemli aşama tamamlandı. Yazılı sınav dün gerçekleşti ve adaylar, ' ne zaman yayınlanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bekçilik soruları ve cevapları 2021'in yayınlanmasıyla birlikte, bu görevi yürütmeye aday olanlar, sınavdaki başarı durumlarına ilişkin fikir sahibi olabilecekler. Bu başlık altında, bekçilik sınav soruları

Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:37 ABONE OL
Polis Akademisi ile 2021 Bekçilik sınav yayınlandı mı? Bekçilik sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği için yapılan sınav dün başarıyla tamamlandı. Adaylar, 100 sorunun sorulduğu sınavda, 120 dakika boyunca soruları yanıtladı. Bekçi adayları, sınavın tamamlanması ile birlikte, 'Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bekçilik sınav soruları ve cevapları ile adaylar, sınav başarı durumları hakkında puanlar açıklanmadan önce fikir sahibi olabilecek. Peki, bekçilik sınav soruları ce cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK 2021 SINAVI: SORULAR VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

Merak edilen soruların yanıtları bu başlık altında yer alıyor...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav soruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayımlanacak.

Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis Akademisi ile 2021 Bekçilik sınav yayınlandı mı? Bekçilik sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA