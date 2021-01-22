Polis Akademisi ile 2021 Bekçilik sınav yayınlandı mı? Bekçilik sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği için yapılan sınav dün başarıyla tamamlandı. Adaylar, 100 sorunun sorulduğu sınavda, 120 dakika boyunca soruları yanıtladı. Bekçi adayları, sınavın tamamlanması ile birlikte, 'Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bekçilik sınav soruları ve cevapları ile adaylar, sınav başarı durumları hakkında puanlar açıklanmadan önce fikir sahibi olabilecek. Peki, bekçilik sınav soruları ce cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK 2021 SINAVI: SORULAR VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

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