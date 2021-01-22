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Polis kumar oynayanları affetmedi

’da bir işyerinde kumar oynayan 16 kişi toplam 50 bin 400 lira para cezasıyla cezalandırıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 22.1.2021 22:08 ABONE OL
Polis kumar oynayanları affetmedi

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Nergiz Sokakta bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığına dair ihbar aldı.

Aldıkları ihbarı değerlendiren ekipler, kumar oynandığı iddia edilen işyerine gitti. İşyerinin kapısını çalan polislere kapı açılmayınca. Kapı çilingir yardımı ile açıldı. İçeriye giren polisler 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Y.K. isimli şahsa ait olduğu belirlenen işyerinin ruhsatının ve vergi levhasının olmadığı da tespit edildi. Polis işyeri sahibi ve kumar oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

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Polis kumar oynayanları affetmedi
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