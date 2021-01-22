Rahat bir nefes aldı! Eziyeti 24 yıl sürdü!

HİÇ ACI ÇEKMEDİM, KORKTUĞUM GİBİ OLMADI

Nefes alıp vermede sorun yaşadığını ve gece uyuma problemi çektiğini dile getiren Caner Makal, "Burnumda kemer diye tabir edilen bir durum söz konusuydu. 12 yaşında burnumdan darbe almıştım. Burnum düzensiz gelişti, şekil bozukluğu oluştu, görüntü olarak iyi değildi ve beni de rahatsız ediyordu. Bu da bende özgüven eksikliği oluşturuyordu. Doktorum Opr. Dr. Davut Tepe'ye tavsiye üzerine geldim. Kendisi muayene etti ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Başta biraz korkularım vardı fakat çevremden edindiğim bilgiler ve doktorumun da verdiği güvenle operasyonumu oldum. Çok rahat bir ameliyat geçirdim. Ağrı, sızı olmadı. Hiç acı çekmedim, korktuğum gibi olmadı. Bu ameliyatı düşünenlere tavsiye ediyorum sıkıntı çekmelerine hiç gerek yok. Rahat bir ameliyat. Bu anlamda doktorun Davut beye ve Büyük Anadolu Hastanelerine göstermiş oldukları, ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" dedi.



İYİLEŞME SÜRESİ KISA VE HIZLI

Burun ameliyatlarının açık ve kapalı teknik olarak iki yöntemde yaptıklarını belirten Opr. Dr. Davut Tepe, "Biz burada hastanın da durumuna göre karar vermekteyiz. Daha kişinin sağlığı ve rahatlığı açısından kapalı uygulamayı tercih etmekteyiz. Kapalı olan teknik burun deliklerinden girilerek yapılmaktadır. Hastanın nefes almasını engelleyen kemik ve kıkırdak eğrilikleri bu yöntem ile düzeltilmektedir. Bu hastamızda olduğu gibi çocuklukta burnuna aldığı darbe sonrası burun gelişimi görüntü açısında da farklılık oluşturmuş ve kişinin hem nefes alıp vermesini zorlaştırmış hem de sağlıksız bir görüntü ortaya çıkarmış. Bu anlamda burun estetiğinde yapılan operasyon da amaç yüzün profiline uygun, doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir burun oluşturmaktır. Ameliyat sonrası iz kalmaz, iyileşme süresi daha hızlıdır ve kısadır" diye konuştu.

