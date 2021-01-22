Rehine krizine tutuklama! Esenyurt’taki ikizlerini rehin alan baba tutuklandı

Esenyurt'ta Ferit Y. iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri, çocukları kurtarırken baba ise gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheli Ferit Y. sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre olay Çınar Mahallesi 1444 sokakta yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Ferit Y, 11 yaşındaki ikiz çocuklarını bıçakla rehin aldı. Eşiyle görüştürülmesini isteyen Ferit Y, eşinin gelmemesi durumunda çocukları ve kendisini öldüreceğini, evi yakacağını söyleyince, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYMİŞ

Ferit Y'nin uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilirken, ekipler Ferit Y'yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabası yeterli olmayınca müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sokağa geldi. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenlemeye karar verdi.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta çocukların rehin alan babaya operasyon | Video

ÖZEL HAREKET POLİSLERİNDEN KURTARMA OPERASYONU

Ferit Y. bir yandan müzakereci ile camda konuşturulurken, özel harekat polisleri belli ettirilmeden bina içine giriş yaptı. Ekipler daire kapısını kırarak içeri girdi. 11 yaşındaki ikiz çocuklar kurtarılarak Ferit Y. gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheli Ferit Y. sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.