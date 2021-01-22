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Sağlık Bakanı'ndan son dakika: 22 Ocak corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile bugün vaka sayısı

corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren korona tablosundaki son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde geçtiğimiz aylarda rekor rakamlara ulaşan günlük pozitif hasta sayısının uygulanan kısıtlamalarla beraber düşüşe geçmesi dikkatleri çekerken öte yandan uygulanan bu kısıtlamaların kalkacağı tarih iple çekiliyor. Tam bu noktada günlük veriler akşam saatlerine doğru gündemdeki yerini alıyor. Peki, 22 Ocak 2021 Bugün vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 19:37 Son Güncelleme: 22.1.2021 19:37 ABONE OL
Sağlık Bakanı'ndan son dakika: 22 Ocak Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile bugün vaka sayısı

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısına dair tüm gelişmeler milyonlarca kişinin akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre 153 kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edilmiş öte yandan 6 bin 289 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilmişti. Şuan ise gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan verilere çevrildi. Peki, 22 Ocak 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

22 Ocak bugün binlerce vatandaş Türkiye corona virüsü vaka sayısı için Bakan Fahrettin Koca'dan gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Salgının ilk günlerinden itibaren ülkemizde pozitif hasta, ölü, iyileşen, yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısı gibi tüm veriler kamuoyu ile paylaşılıyor…

VAKA SAYISI: 5 bin 967

HASTA SAYISI: 734

VEFAT SAYISI: 149

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85 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER İLE ECZANE ÇALIŞANLARININ AŞILANMASI

Kovid-19 mücadele sürecinde 85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 85 yaş ve üstündekileri aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları, vatandaşların ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri anlar yer aldı.

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BAŞKENTİN EN YAŞLI İKİ KADINI AŞILANDI

Kovid-19 mücadele sürecinde bugün aşılananlar arasında 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel de vardı.

Başkentin en yaşlıları olan Çoğalan ve Yücel'e aşı yapan sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün yanında bekledi.

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Sağlık Bakanı'ndan son dakika: 22 Ocak Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile bugün vaka sayısı
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