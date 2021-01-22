Sağlık Bakanı'ndan son dakika: 22 Ocak Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile bugün vaka sayısı

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısına dair tüm gelişmeler milyonlarca kişinin akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre 153 kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edilmiş öte yandan 6 bin 289 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilmişti. Şuan ise gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan verilere çevrildi. Peki, 22 Ocak 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

22 Ocak bugün binlerce vatandaş Türkiye corona virüsü vaka sayısı için Bakan Fahrettin Koca'dan gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Salgının ilk günlerinden itibaren ülkemizde pozitif hasta, ölü, iyileşen, yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısı gibi tüm veriler kamuoyu ile paylaşılıyor…