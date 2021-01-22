Sahibi taburcu olup eve gitti, Boncuk onu hiç yalnız bırakmıyor

Trabzon'da 6 gün önce evde beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan 68 yaşındaki Cemal Şentürk'ün sahibi olduğu köpeği Boncuk günlerce hastane kapısında bekledi. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve giden Şentürk'ü, köpeği Boncuk bir an bile bırakmadı. Şentürk, evde nereye giderse köpeği Boncuk yanından ayrılmadı. Onunla oynuyor, sevgisini gösteriyor. Şentürk, "Boncuk ile 9 yıldır hiç ayrılmamıştık. Hasta olunca ve hastanede tedaviye gittiğim 6 gün sadece ondan ayrılmıştım. Taburcu olduktan sonra onunla eve geldik. Şimdi evde yanımdan hiç ayrılmıyor." dedi.

"BONCUK BİZİM HERŞEYİMİZ"

Hastaneden dün taburcu olup evine köpeği ile birlikte gelen Cemal Şentürk(86),SABAHA konuştu: Şentürk," Eve geldikten sonra bir an bile yanımdan ayrılmadı. Arada bir kapıya çıkıp, tekrar yanıma geliyordu. Tuvalete gitsem peşimden geliyor. 4 çocuğum var, 5.ci çocuğumuz da Boncuk oldu. 9 yıldır yanımda, dili olmayan bir insan. Çocuklarım kadar değerli. Aç olduğunu gördüğümde ben uyuyamıyorum, onu yerdirmeden rahat olamıyorum. Boncuk sevildiğini anlıyor ve bize sevgisi gösteriyor. Onu 9 yıl önce sokakta buldum. Onu aracıma alıp eve getirdim. O günden buyana evimizin neşesi oldu.Bende onu hiç bırakmadım. O kadar vefalı ki, hastane kapısında beni 6 gün bekledi. Ona odamdan seslendiğimde sesimi duyunca ağlamaya başlamış. Onun gözyaşlarına kıyamam. O bizim herşeyimiz. Dedim ya sadece dili yok, konuşamıyor ama her şeyi anlıyor. Sürekli benimle oynamak istiyor. 6 gün ondan uzak kaldım, hep gözlerim onu aradı. Eve gelince hasretimizi giderdik. Çocuklarım, eşim ve komşularım da onu çok seviyor." dedi.

"BONCUK BİZİM 5. ÇOCUĞUMUZ"

Cemal Şentürk'ün eşi, Emine Şentürk (63) ise, boncuk bizim evladımız. Ne o bizden ayrılır, ne de biz ondan. Eşime çok bağlı. Eşim hastanedeyken evde duramıyordu. Kızım Aysel'in hastaneye gitmesini bekliyordu. Ve onunla hastaneye gidiyordu. Her şeyi anlıyor ama konuşamıyor. 4 çocuğum var, Boncuk ise 5'inci çocuğumuz oldu. Eşim hastaneden eve gelince onun yanından ayrılmadı. İhtiyaç için sokağa çıkıp, tekrar kapımızın önüne gelip kapının açılmasını bekledi. Eve girdiğinde eşimin üzerine atlayıp, onunla oynuyor. Evimizin neşesi boncuk." dedi.