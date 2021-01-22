AK Parti Şanlıurfa milletvekili Zemzem Gülender Açanal'dan dördüzlere ziyaret

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler mahallesinde yaşayan Orhan (29) ve Ayşegül (22) Yıldırım çiftinin 6 ay önce Elif, Yarem, Hazal ve Muhammed Bozan isimli dördüz bebekleri dünyaya gelen bebekleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal tarafından ziyaret edildi.

Yıldırım çiftinin dördüz bebeklerin bez ve mama masrafların yüksek olmasından daha önce Baba Orhan Yıldırım yetkilerden yardım istemişti.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Milletvekili Açanal, "Eyyübiye ilçemizde Ayşegül ve Orhan Yıldırım kardeşlerimizin dördüz bebekleri Elif, Yarem, Hazal ve Muhammed Bozan ile güzel ablaları 4 yaşındaki Tülay kızımızı ziyaret ettik. Allah hepsine uzun ömür versin inşallah." dedi.