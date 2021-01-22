Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlama gün ve saatlerinde il dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için seyahat izin belgesi şart koşuluyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. e -Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep ediliyor. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?
Sehayat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat izni almak isteyenler Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurması gerekiyor…
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.