Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlama gün ve saatlerinde il dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için seyahat izin belgesi şart koşuluyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. e -Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep ediliyor. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sehayat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat izni almak isteyenler Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurması gerekiyor…