Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline, 2 kez müebbet hapis cezası

Muzaffer Canpolat, son savunmasında planlayarak yapmadığını belirterek, ''Allah rızası için konuşmak için gittim. Kapımın kilidinden, perdelerimin kornişine kadar her şeyimi değiştirdim. Benim beynimde gerçekten problem var. 'dedi.

Mahkeme heyeti, Canpolat, hakkında hiçbir indirim kullanmaksınız Sarı kardeşleri öldürdüğü için iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki kız kardeşin anneleri Hacer Sarı'yı ağır yaraladığı içinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan 2 yıl, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefetten de 1 yıl hapis cezası ile 30 gün karşılığı olarak 600 lira para cezası daha verildi.