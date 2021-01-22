Sır cinayetin perdesi aralanıyor! İkinci şüpheli de yakalandı

Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın, Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, bu kişiyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla diğer şüpheli S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğunu saptadı. Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D, ifadesine başvurulmak üzere H.K.'nin sorgulandığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.