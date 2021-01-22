Siverek’te kaza 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek karayolunun 15 kilometresinde Ahmet Yavuzel yönetiminde bulunan 63 ZY 686 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, Mehmet Emin Taldari yönetiminde bulunan 63 HT 320 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana kazada Ahmet Yavuzel, İslim Yavuzel, Sevgi Yavuzel, Mustafa Yavuzel ve Muhammed Arda Yavuzel yaralandı.
Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.