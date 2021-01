Son dakika: Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Abdullah Koçak, boşandığı ancak bir arada yaşamaya devam ettiği eski eşi Gonca Pekşen ile market alışverişi yapıp, oturdukları apartmana girdikleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Marangozlar Sanayi Sitesinde işçi olarak çalışan Özkan Can ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Özkan Can ruhsatlı tabancası ile Pekşen ve Koçak'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Can, polis tarafından İstanbul Yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.