Son dakika: Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Son dakika... Katil zanlısı eski asker Özkan Can'ın (42) boşandığı ve imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Nadire T'nin Abdullah Koçak ile daha önceden gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi. Can'ın, öldürdüğü çiftin eski eşi hakkında sözler söylemesi üzerine cinnet getirdiği belirtildi.
Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde meydana geldi.
Abdullah Koçak, boşandığı ancak bir arada yaşamaya devam ettiği eski eşi Gonca Pekşen ile market alışverişi yapıp, oturdukları apartmana girdikleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Marangozlar Sanayi Sitesinde işçi olarak çalışan Özkan Can ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Özkan Can ruhsatlı tabancası ile Pekşen ve Koçak'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Can, polis tarafından İstanbul Yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
CİNAYETLERİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çifte cinayetin sebebinin yasak aşk olduğunu tespit etti. Özkan Can'ın eşi Nadire T.'nin geçtiğimiz yıl Abdullah Koçak ile gönül ilişkisi yaşadığı, Koçak'ın da Nadire T. ile ilgili bazı fotoğrafları Özkan Can'ın telefonuna gönderdiği, bunun üzerine Can'ın eşinden boşandığı öğrenildi. Yasak aşkı öğrenen Gonca Pekşen'de Abdullah Koçak'tan ayrıldı.
EŞLERİ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER
İki aile daha önce tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan daha önce polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi. Özkan Can'ın tehdit edildiğini ileri sürerek Abdullah Koçak hakkında boşandığı eşi ve kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. İki tarafın son olarak geçtiğimiz Eylül ayında karakolluk oldukları belirlendi. Süreç içerisinde Özkan Can, aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Nadire T. ile imam nikahlı olarak bir arada yaşamaya başladı. Gonca Pekşen'de eşini affederek tekrar bir araya geldi.
'SEN NE BİÇİM ADAMSIN'
Olay saatinde ise Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak, market alışverişlerini yapıp evlerinin önüne geldi. Bu sırada Özkan Can ve Nadire T.'nin kendi apartmanlarından çıkıp araçlarına bineceğini gören Gonca Koçak, iddiaya göre Özkan Can'a yönelik, 'Sen ne biçim adamsın. Benim eşimle birlikte olan kadını tekrar evine alıp kendine eş yapıyorsun' dedi. Bu sözlere Abdullah Koçak'ın da destek vermesi üzerine cinnet getiren Can, yanında bulunan ruhsatsız tabancası ile eski eşleri tabanca ile vurarak öldürdü.
Özkan Can'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.