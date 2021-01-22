Son dakika: Drift şovuyla evlilik teklifi sonrası büyük şok! "Bütün düğün paramız gitti"

'TAKIYI ÖNCEDEN TAKMIŞ OLDUK'



Düğünlerinin iptal olmadığını söyleyen İsmail Göksu, "Ama bütün düğün paramız gitti. Hayalimizdeki gibi bir düğün olmayacak. 2 Şubat'ta nikahımız var. Mart ayında da düğünümüzü yapacağız. Nikahımıza ve düğünümüze herkesi bekleriz. Böyle bir çiftin nikahında ve düğününde herkes olmak ister. Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor. Devletimiz de bizden önce düğün takılarımızı aldı. Canları sağ olsun" diye konuştu.



'CEZAMIZIN YA İPTAL EDİLMESİ YA DA HAFİFLETİLMESİNİ İSTİYORUZ'



Kendisinin ilçede adıyla değil, lakabı 'Ayar' ile tanındığını kaydeden İsmail Göksu, "Kesilen cezalara itiraz edeceğiz. O gün orada birçok arkadaşımız aracın içerisindeydi. Biz sosyal mesafe kuralları içerisindeydik. Bu salgın kolay bir hastalık değil. Bunun bilincindeydik. Devlet büyüklerimizden ceza ile ilgili yardım bekliyoruz. Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Ben 7 yıl bekledim. Bir arkadaşımın vesilesiyle sosyal medyada tanıştık. Yine sosyal medya, yine sosyal medya. Başlangıcı sosyal medya, bitiren sosyal medya olamayacak. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" dedi.





'DÜĞÜN MASRAFLARINIZ GİTTİ'



İsmail Göksu'nun nişanlısı Gözde Yıldırım da, "O gün akşam teklif güzeldi. İsmail'in de o gün doğum günüydü. Ben de Antalya'dan gelmiştim. Ona doğum günü sürprizi yapmıştım. O da bana sürpriz yaptı. Jandarma da bize sürpriz yaptı. Her şey güzeldi. Sosyal mesafe korunarak yapılmıştı. Drift yapıldığı için o yüzden tepki topladık. Keşke olmasaydı. Çevremizden tepki aldık. O kadar cezadan dolayı düğün masraflarınız gitti ama çok mutluyuz" diye konuştu.