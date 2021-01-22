Son dakika: Falçatalı dehşet! Ukrayna uyruklu eşinin yüzünü falçatayla parçaladı! O skandalda flaş gelişme

Son dakika haberi: Boşanma aşamasında olduğu Ukrayna uyruklu eşi Hanna Butym'in (28) yüzünü falçatayla parçalayan Mesut Öztürkmen (44) hakkında "Eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede olay günü suç aleti ile hazırlıklı bir şekilde gidişi ve olay sırasında davranışlarının eylemini tasarlayarak gerçekleştirildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
Hazırlanan iddianamede tarafların 5 Haziran 2018 yılında evlendiklerine ve Mesut Öztürkmen' nin Hanna Butym ile ikinci evliliği olduğuna, ilk eşinden olan 3 çocuğuyla beraber yaşadıklarına bu durumdan Hanna Butym'in rahatsızlık duyması sebebiyle tartışmalara yaşandığına yer verildi.
OLAYDAN 5 AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ
Müşteki Hanna Butym'in olaydan 5 ay önce evi terk ederek yakınlarının yanına gittiği ve şüpheli Mesut Öztürkmen'in Hanna Butym'e ulaşamadığı ve ayrılık sürecinde Hanna Butym'in boşanma davası açtığı, şüpheliden zarar göreceğini düşünerek 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarttığı kaydedildi.
ÇOCUĞUNUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİBE ALDI
İddianameye göre, şüphelinin boşanma davası ve uzaklaştırma kararını kendisine tebliğ edilmesi sonucu öğrendi. Bu duruma öfkelenen şüpheli Mesut Öztürkmen müştekiye ulaşmak için araştırmalar yapmaya başladı. Müşteki ve yakınları güvenlik kaygısıyla Mesut Öztürkmen'i iletişim kanalarından engelledi. Sosyal medya ve iletişim kanallarından Hanna Butym' ulaşamayan şüpheli çocuğunun sosyal medya hesabından müştekinin sosyal medya hesabına ulaşıldığını fark ederek bu hesabı takibe aldı. Müştekinin kız kardeşinin İstanbul'a geldiğini ve Florya'da bulunan bir AVM'de Hanna ile çekilmiş fotoğraflar paylaştığını görmesi üzerine olay gününden bir gün önce AVM'ye gitti.
SUÇ ALETİNİ YANINA ALARAK GİTTİ
Şüphelinin alışveriş merkezine müştekiyi bulmak için giderken, yanına falçata aldığı planlı bir eylem hazırlığında olduğu açıkça anlaşılan şüphelinin ilk gün alışveriş merkezinde tüm gün takip yapmasına rağmen müştekiye ulaşamadığı aktarıldı.
FALÇATA İLE BOYNUNU KESMEYE ÇALIŞTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Ertesi gün yani olay günü tekrar alışveriş merkezine giden şüpheli Mesut Öztürkmen birkaç saat süren araştırma ve takibi sonrasında müşteki Hanna Butym'i kız kardeşi ve olayın tanığı olan iki arkadaşı ile birlikte bir alanda oturduklarını görmüştür. Şüpheli daha önce planladığı şekilde üzerinde bulunan falçatayı çıkartmış, arkadan müştekinin göremeyeceği şekilde ona sokularak, falçata ile boyun kısmını kesmeye çalışmıştır. Şüphelinin bu amaçla attığı ilk darbenin müştekinin kulağı ile burnu arasında kalan kesimini derin şekilde kesmiştir. Amacının müştekiyi öldürmek olduğu anlaşılan şüpheli, ikinci darbeyi daha aşağıya doğru sallamış, bu kez müştekinin kulağı ile ağzı arasında kalan alanı kesmiştir. Müştekinin arkadaşları olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden falçatayı almış, onu etkisiz hale getirmek için uğraşmışlardır. Bu sırada şüpheli falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalışmıştır. Bu uğraş esnasında müşteki, yine yüzünün değişik kısımlarından yaralar almıştır" denildi.
EYLEMİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Hanna Butym, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşların çabalarıyla şüphelinin elinden falçatanın alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin bu şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Mesut Öztürkmen'nin eyleminin öldürmeye yönelik olduğunu tespitinde bulunuldu. Şüphelinin eylem öncesinde yaptığı uzun süreli takip, müştekiye ısrarla ulaşma istediği, bu amaçla kullandığı yöntemler, suçtan günler önce temin ettiği suç aleti, olay günü suç aleti ile hazırlıklı bir şekilde gidişi ve olay sırasında davranışlarının eylemini tasarlayarak gerçekleştirildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Öztürkmen hakkında "Eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.