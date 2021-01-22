Son dakika: Falçatalı dehşet! Ukrayna uyruklu eşinin yüzünü falçatayla parçaladı! O skandalda flaş gelişme

FALÇATA İLE BOYNUNU KESMEYE ÇALIŞTI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Ertesi gün yani olay günü tekrar alışveriş merkezine giden şüpheli Mesut Öztürkmen birkaç saat süren araştırma ve takibi sonrasında müşteki Hanna Butym'i kız kardeşi ve olayın tanığı olan iki arkadaşı ile birlikte bir alanda oturduklarını görmüştür. Şüpheli daha önce planladığı şekilde üzerinde bulunan falçatayı çıkartmış, arkadan müştekinin göremeyeceği şekilde ona sokularak, falçata ile boyun kısmını kesmeye çalışmıştır. Şüphelinin bu amaçla attığı ilk darbenin müştekinin kulağı ile burnu arasında kalan kesimini derin şekilde kesmiştir. Amacının müştekiyi öldürmek olduğu anlaşılan şüpheli, ikinci darbeyi daha aşağıya doğru sallamış, bu kez müştekinin kulağı ile ağzı arasında kalan alanı kesmiştir. Müştekinin arkadaşları olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden falçatayı almış, onu etkisiz hale getirmek için uğraşmışlardır. Bu sırada şüpheli falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalışmıştır. Bu uğraş esnasında müşteki, yine yüzünün değişik kısımlarından yaralar almıştır" denildi.