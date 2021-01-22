Son dakika: Ferdane Kurt'un katilinden şok sözler: Çamaşır ipi ile boğmuşum, neden öldürdüm bilmiyorum

ESKİ EŞİNE TEDBİR KARARI ALDIRILDI



Öte yandan gözaltına alınan Cemil Yar'ın tehdit hakaret ve uyuşturucu gibi 6 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Cinayet Büro dedektifleri kaçan şüphelinin Malatya'da yaşayan eski eşi için de koruma tedbiri aldırmak için Malatya Emniyetine haber verdikleri belirtildi.





"NEDEN ÖLDÜRDÜM BİLİYORUM"



Şüpheli Cemil Yar'ın emniyetteki ilk ifadesinde odada kullandığı çamaşır ipi ile cinayeti işlediğini kabul ettiği ileri sürüldü. Şüphelinin emniyette; "Olay günü Ferdane odama geldi. Birlikte bir şeyler yedik içtik. Bir süre alkol aldık. Ben sızdım, ayıldığımda ölmüştü. Neden öldürdüm, hatırlamıyorum. Öldüğünü görünce korktum kaçtım" dediği öne sürüldü.