Son dakika: Ferdane Kurt'un katilinden şok sözler: Çamaşır ipi ile boğmuşum, neden öldürdüm bilmiyorum

Bayrampaşa'da kaldığı otelde cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un 217 numaralı odada iple boğularak öldürülmüştü. O odada kalan cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdürülen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Küçükçekmece' de saklandığı bir tekstil atölyesinde yakaladı.
Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi.
CİNAYET BÜRO 200 SAAT KAMERA İZLEDİ
Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Cemil Yar'ın otelden çıktığı andan itibaren kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Yaklaşık 400 kameradan 200 saatlik bir kayıt inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin 6 araç değiştirdiğini tespit etti. Şüpheli Cemil Yar'ın Küçükçekemce'de bir mahallede tekstil atölyesinde kaldığını tespit eden Cinayet Büro dedektifleri, adrese baskın yaptı. Şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.
4 GÜN ÖNCE KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ
Cemil Yar'ı kaçtıktan sonra kalacak yeri olmadığı için, bir tekstil atölyesinde işe girdiği ve atölyede yatıp kalktığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri otelde yaptığı araştırmada Cemil Yar'ın olaydan 4 gün önce odalarının kapılarındaki kamera açılarını değiştirdiği belirlendi.
ESKİ EŞİNE TEDBİR KARARI ALDIRILDI
Öte yandan gözaltına alınan Cemil Yar'ın tehdit hakaret ve uyuşturucu gibi 6 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Cinayet Büro dedektifleri kaçan şüphelinin Malatya'da yaşayan eski eşi için de koruma tedbiri aldırmak için Malatya Emniyetine haber verdikleri belirtildi.
"NEDEN ÖLDÜRDÜM BİLİYORUM"
Şüpheli Cemil Yar'ın emniyetteki ilk ifadesinde odada kullandığı çamaşır ipi ile cinayeti işlediğini kabul ettiği ileri sürüldü. Şüphelinin emniyette; "Olay günü Ferdane odama geldi. Birlikte bir şeyler yedik içtik. Bir süre alkol aldık. Ben sızdım, ayıldığımda ölmüştü. Neden öldürdüm, hatırlamıyorum. Öldüğünü görünce korktum kaçtım" dediği öne sürüldü.