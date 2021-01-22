Son dakika: Gökten yanına düştü, satışa çıkardı... "En az 1 milyon lira değeri var"

Sonra ormanın içinden bir ses daha geldi, oraya daha büyük bir şeyin düştüğünü tahmin ediyorum. Sesten sonra korktum ve arabaya binerek oradan uzaklaştım. Ertesi gün araziye tekrar gittim ve taşları buldum. Dikenlerden dolayı ormanlık alana giremedim. Sabah gittiğimde irili ufaklı taşları buldum. Gök taşı olduğunu düşünüyorum, benim yanıma düştü ve arazide kimse yoktu. Bu taşlar sıcak olmasaydı inanmayacaktım ama el sürülmüyordu, ateş gibiydi. ABD'de yaşayan bir arkadaşımızın oğlu var. Görüntüleri ona yolladık, o da ABD'de bir yere gönderdi. Daha sonra taşın çok değerli bir maden olduğunu ve incelenmeye değer olduğunu söyledi" diye konuştu.