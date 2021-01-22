Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç kız gece yarısı dehşeti yaşadı! Üvey babadan taciz skandalı!

Son dakika haberi: Evde üvey babası ile kalan 17 yaşındaki genç kız hayatının şokunu yaşadı. 39 yaşındaki üvey babası gecenin bir yarısı odasına giren D.T, üvey babasına karşı koydu. İ.G kendisini affetmesini ve her şeyin bir anda olduğunu söyleyerek özür diledi. Yaşanan bu olay sonrası Tacizci baba 17 yaşındaki üvey kızına "Senden çocuğum olsun istiyorum" ifadelerini kullandığı ve ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte son dakika haberine ait kan donduran detaylar…
TACİZCİ ÜVEY BABA GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATTI!
17 yaşındaki genç kız D.T., anne ve babası boşanmış, annesi İ.G. ile evlenmişti. Annesi ve üvey babasıyla aynı evi paylaşan genç kız, annesinin evde olmadığı bir gün hayatının şokunu yaşadı. 39 yaşındaki İ.G., alkol tükenmeye başladı ve D.T.'e alkol teklif etti. Rahatsız olan genç kız odasına çekilerek uykuya daldı.
ODASINA DALDI
Gecenin ilerleyen saatlerinde alkollü üvey baba, genç kızın odasına daldı. Uykuda olan genç kız, gözlerini açınca üvey babasının kendisini taciz ettiğini fark etti. Çığlıklar içinde kalkan D.T., üvey babasına karşı koydu. İ.G., kendisini affetmesini, her şeyin bir anda olduğunu dile getirerek özür dilemeye başladı.
'SENDEN ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM'
Tacizci üvey baba, eşinin kızını taciz edip özür dilemesinin ardından şok sözler sarf etti. İ.G., "Senden çocuğum olsun istiyorum" diyerek genç kıza ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi. Evden çıkmak isteyen D.T., kapının kilitli olduğunu fark etti. Zor uğraşlarla evden kaçan genç kız, üvey babasını şikayet etti.
32 YIL HASPİ İSTENDİ
Şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan İ.G., ilk olarak üzerine atılı suçlamaları reddetti. Köşeye sıkışan üvey baba, yaşanan olayların tümü itiraf ederek pişmanlığı dile getirdi. Savcılık, İ.G., hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.