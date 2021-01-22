Son dakika: İki ünlü iş adamının dolandırıcılık davasında karar çıktı!

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden SANKO Holding'in aile fertlerinden iş adamı Osman Burak Konukoğlu kendisine Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli bir firma kurmuştu. Firma diz ağrılarına iyi gelen bir ilacın satış hazırlığına başlamış, ilacın pazarlanması amacıyla çeşitli iş adamlarıyla bir araya gelen Konukoğlu, birçok firma ile anlaşarak ürün karşılığında vadeli çek almıştı. Şirketin nakit paraya ihtiyaç duyması nedeniyle ünlü iş adamı Aydın Ayata'dan çekleri belirli bir komisyon karşılığında nakde çevirmesini istemişti.

ÜRÜNLERİN TESLİMATINI YAPAMADI

İş adamı anlaştığı firmalardan talep edilen ürün karşılığında yüklü miktarda çek almaya başladı. Ancak iddiaya göre Konukoğlu aldığı siparişlere yetişemeyerek ürünleri teslim edemedi. Ürünlerini alamayan ve karşılığında vadeli çek veren firmalar ödeme yapmaktan vazgeçti. İddiaya göre Konukoğlu'nun söz konusu ilacı firmalara ulaştırmadığı bu nedenle de firmaların çeklere karşılık ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Fakat yine iddiaya göre iş adamı Konukoğlu, Aydın Ayata'ya verdiği çekler karşılığında 23 milyon nakit aldı. Çeklerin vadesi geldiğinde parasını almak için bankayla irtibata geçen Ayata çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ŞİRKETİN GİZLİ ORTAĞI SANKO HOLDİNG'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Osman Burak Konukoğlu ve ortağı Alican Dikmen hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlenerek 2 şüphelinin dolandırıcılık faaliyetleri şu şekilde anlatıldı: Osman Burak Konukoğlu Sami Konukoğlu'nun sahibi olduğu SANKO Holding'in ismini vererek çeşitli şirketlerle çalışmak istediğini söyledi. SANKO Holding'in de kendi şirketinin yüzde 80 gizli ortağı olduğunu söyleyen Konukoğlu, anlaştığı firmalara şirketi tarafından üretilen diz ağrılarına iyi gelen ilaç satmaya başladı. İş adamı sattığı ilaçlar karşılığında vadeli çek aldı. Çekleri paraya çevirmek için iş adamı Aydın Ayata ile belirli bir komisyon ücretinde anlaşarak nakit para aldı.

DOLANDIRICILIKTAN DAVA AÇILDI

İş adamı Osman Burak Konukoğlu'na toplamda 23 milyon lira vererek karşılığında aldığı çeklerin karşılıksız olduğunu anlayan Aydın Ayata Konukoğlu'ndan şikâyetçi oldu. İş adamı Konukoğlu ve ortağı Alican Dikmen hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı' suçları kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDE İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan şüpheliler mahkemede ifade verdi. Osman Burak Konukoğlu ifadesinde kendisinin şirket yetkilisi olduğunu ve Aydın Ayata ile ticari ilişkilerinin bulunduğunu Ayata ile diz ağrılarına iyi gelen enjeksiyon satışı üzerine herhangi bir ticaret yapmadıklarını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Osman Burak Konukoğlu ve Alican Dikmen'in toplanan tüm deliler ve dosya kapsamında yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

SBK Holding şüphelileri adliyeye sevk edildi