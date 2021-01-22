SON DAKİKA: Kan donduran cinayette flaş gelişme! Babaannesini bu yüzden öldürmüş...

Tartışma sırasında Mahmut Bodur, evde bulunan tabancayı alıp, babaannesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 14 kurşun isabet eden babaanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Bodur da polis merkezine giderek, teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, babaannenin cansız bedenini buldu.