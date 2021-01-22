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SON DAKİKA: Kan donduran cinayette flaş gelişme! Babaannesini bu yüzden öldürmüş...

'nin Merkezefendi ilçesinde dün meydana gelen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 19 yaşındaki Mahmut Bodur, babaannesi Hatice Bodur'u (73), silahla vurarak öldürmüştü. Son dakika haberine göre Mahmut Bodur'un babaannesini, anne babasının 8 yıl önce boşanmasından sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öğrenildi. Olayda dedesinin silahını kullandığı belirlenen katil torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:14 Son Güncelleme: 22.1.2021 14:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Kan donduran cinayette flaş gelişme! Babaannesini bu yüzden öldürmüş...

Dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 Sokak'ta yaşayan Hatice Bodur, 3 gün önce oğlu Mevlüt Bodur ve torunu Mahmut Bodur'un yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut Bodur, anne-babasının 8 yıl önce boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Mahmut Bodur, evde bulunan tabancayı alıp, babaannesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 14 kurşun isabet eden babaanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Bodur da polis merkezine giderek, teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, babaannenin cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan torunun, emniyetteki ifadesinde, babaannesinin 8 yıl önce anne-babasının boşanmasına neden olduğunu söylediği öğrenildi.

DEDESİNİN TABANCASIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce babasının yanına yerleştiği öğrenildi.

Olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Kan donduran cinayette flaş gelişme! Babaannesini bu yüzden öldürmüş...
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