Son dakika: Koronavirüs’ü yenen doktor evinde ölü bulundu

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'dan haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Eve giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yendiği öğrenilen İlker Tosun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netkil kazanacak. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.