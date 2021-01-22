SON DAKİKA! Polis memuru çocuğa böyle seslendi: Babana söyle 900 lira fazla çeksin

TUTANAK TUTULDU

Polis memuru bunun üzerine Mehmet Can'a, "Yayınlanan kararnamede 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma saati belli. Siz çocuğunuzu dışarı çıkarmışsınız. Evden dışarı çıkması da yasak. Ayrıca koruyucu maskesi de yok" dedi. Ardından kısıtlama kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu.