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SON DAKİKA! Polis memuru çocuğa böyle seslendi: Babana söyle 900 lira fazla çeksin

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin sıkı denetimi sürüyor. 'de yapılan uygulamada ilginç anlar yaşandı. 15 yaşındaki çocuğu serbest zaman dilimi dışında banka önünde babasını beklerken gören polis, çocuğa "Babana söyle 900 lira daha çeksin" diyerek seslendi. Maske de takmadığı görülen çocuk için tutanak tutuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:33 Son Güncelleme: 22.1.2021 15:16 ABONE OL
SON DAKİKA! Polis memuru çocuğa böyle seslendi: Babana söyle 900 lira fazla çeksin

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde maske ve kısıtlamalara yönelik yaptığı uygulama sırasında bir bankanın önünde bekleyen R.C.'yi gördü. R.C.'ye neden beklediğini soran polis, bankadaki babasını beklediği cevabını alınca, "Babana söyle 900 lira fazla çeksin. Git babanı çağır gelsin" dedi.

R.C.'nin haber verdiği babası Mehmet Can, çocuğunu banka içerisine sokmak istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi.

TUTANAK TUTULDU

Polis memuru bunun üzerine Mehmet Can'a, "Yayınlanan kararnamede 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma saati belli. Siz çocuğunuzu dışarı çıkarmışsınız. Evden dışarı çıkması da yasak. Ayrıca koruyucu maskesi de yok" dedi. Ardından kısıtlama kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu.

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SON DAKİKA! Polis memuru çocuğa böyle seslendi: Babana söyle 900 lira fazla çeksin
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