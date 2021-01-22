SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde geçilen son dakika bilgisine göre, Van'ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı ilçede ve çevre illerde ufak çaplı paniğe neden oldu. Son depremler listesi ile duyurulan sarsıntının yerin 5.0 km altında olduğu belirtildi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak geçilen Van depremine ilişkin ayrıntılar

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!