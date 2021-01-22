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: ’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! listesi 22 Ocak

Gelen haberine göre; saatler 09.22’yi gösterdiğinde ’ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Van’ın Başkale ilçesindeki sarsıntının boyutu 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak belirtildi. Çevre illerde de hissedilen ve ufak çaplı paniğe neden olan bu sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi. İşte 22 Ocak Kandilli Rasathanesi listesi…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde geçilen son dakika bilgisine göre, Van'ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı ilçede ve çevre illerde ufak çaplı paniğe neden oldu. Son depremler listesi ile duyurulan sarsıntının yerin 5.0 km altında olduğu belirtildi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak geçilen Van depremine ilişkin ayrıntılar

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak
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