SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde geçilen son dakika bilgisine göre, Van'ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı ilçede ve çevre illerde ufak çaplı paniğe neden oldu. Son depremler listesi ile duyurulan sarsıntının yerin 5.0 km altında olduğu belirtildi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak geçilen Van depremine ilişkin ayrıntılar
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2021
BOGRUPEK-BASKALE (VAN) https://t.co/KtZFaAq700
22.01.2021, 09:22:58 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!