Son depremler peş peşe sallıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Türkiye'de meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oldu. Aktif birçok fay hattı bulunan ülkemizde, gün içerisinde hemen hemen her saat diliminde irili ufaklı birden çok deprem meydana geliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean ve son dakika verileri ile son depremler listesi kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu?

İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri 22 Ocak 2021;