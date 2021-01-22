Son depremler peş peşe sallıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Türkiye'de meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oldu. Aktif birçok fay hattı bulunan ülkemizde, gün içerisinde hemen hemen her saat diliminde irili ufaklı birden çok deprem meydana geliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean ve son dakika verileri ile son depremler listesi kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu?
İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri 22 Ocak 2021;
SON DEPREMLER LİSTESİ
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EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER
Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.9 ve 4. 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD yaptığı ilk açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.
EGE'DE DERPEM FIRTINASI
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bu sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi.