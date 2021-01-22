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peş peşe sallıyor! ve son depremler listesi 22 Ocak

Aktif fay hatları ile çevrili olan ülkemizde, her gün ve her saat irili ufaklı birçok meydana geliyor. Hâl böyle olunca da, 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Bilindiği gibi, ve listesi ile gerçekleşen depremler anbean duyuruluyor. Peki, Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri 22 Ocak 2021...

Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:13 ABONE OL
Son depremler peş peşe sallıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Türkiye'de meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oldu. Aktif birçok fay hattı bulunan ülkemizde, gün içerisinde hemen hemen her saat diliminde irili ufaklı birden çok deprem meydana geliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean ve son dakika verileri ile son depremler listesi kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu?

İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri 22 Ocak 2021;

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.9 ve 4. 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD yaptığı ilk açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

EGE'DE DERPEM FIRTINASI

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bu sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

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Son depremler peş peşe sallıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak
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