Söndürülmeyen soba sonları olmuş!

KATİL; SÖNDÜRÜLMEYEN SOBA

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiği evde detaylı inceleme yaptı. İncelmemede, ailenin gece sobayı söndürmeden uyuduğu, lodos nedeniyle gazın eve dolduğu belirlendi.Evde inceleme yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amiri Muhittin Yaylas, şiddetli rüzgarın soba ile ısınılan evlerde her zaman için risk oluşturduğunu belirterek aile bireylerinin uyumadan mutlaka sobalarını söndürerek önlem alması gerektiğini ifade etti. Dilan ve Müttalip Yıldırım'ın da söndürülmeyen sobanın kurbanı olduğuna değinen Yaylas, şöyle konuştu:

ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE!

"İki çocuğumuz maalesef söndürülmeyen sobanın, şiddetli rüzgar nedeniyle eve dolan karbonmonoksiti solumalarından dolayı hayatını kaybetmiş. Tüm vatandaşlarımız uyumadan sobalarını mutlaka söndürsün, baca ve borularını da düzenli olarak temizlesin. Bacaların çatının en az 1 metre üstünde yani yüksekte olması gerekmektedir. Bunlara çok özen göstermek lazım. Vatandaşlarımızın bunlara özen göstererek tedbir almasında yarar var."

'BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ YANMASIN'

Ölen çocukların dayısı Beşir Boybey, yeğenlerinin ardından herkesi benzer acıyla karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri alması konusunda uyardı. Şu an hastanede yatan kız kardeşi, eniştesi ve diğer yeğeninin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ancak iki yeğenini toprağa verdiklerini ifade eden Boybey, "Gece sobayı yakıp uyuyorlar.

'HERKES DUYARLI OLMADI'

Eniştem, şeker hastası olduğu için sobanın olmadığı odada uyuyor. Eniştem sabah rahatsızlanarak kalkıyor ve odaya baktığında herkesi baygın bulunca polis ve sağlık ekiplerini arıyor. Gelen ekipler kontrol ettiğinde 2 yeğenim vefat etmiş. Diğer yeğenim Mustafa gece dedesinde kaldığı için kurtuluyor. Söndürülmeyen soba nedeniyle iki yeğenim vefat etti. Bizim içimiz yandı, başkaları bu acıyı yaşamasın. Bunun için herkesin duyarlı olmalarını istiyoruz. Sobalarını söndürmeden uyumasınlar" diye konuştu.

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