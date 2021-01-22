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Suç makinesi tutuklandı

'in ilçesindeki bir evden hırsızlık yapan hırsızlardan birinin 60 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.1.2021 00:29 ABONE OL
Suç makinesi tutuklandı

Gaziantep'te gündüz gözüyle girdikleri bir evdeki beyaz eşya ve çeşitle eşyaları kamyonete yükleyip çalan şüphelilerden birinin hırsızlıktan 60 kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Nizip ilçesinin Mevlana mahallesindeki bir evden gündüz gözüyle çok sayıda eşyanın çalınmasına yönelik bir şikayeti değerlendiren Asayiş ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden T.E.'nin hırsızlıktan 60 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Suç makinesi tutuklandı
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