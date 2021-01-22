Suç makinesi tutuklandı

Gaziantep'te gündüz gözüyle girdikleri bir evdeki beyaz eşya ve çeşitle eşyaları kamyonete yükleyip çalan şüphelilerden birinin hırsızlıktan 60 kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI



Nizip ilçesinin Mevlana mahallesindeki bir evden gündüz gözüyle çok sayıda eşyanın çalınmasına yönelik bir şikayeti değerlendiren Asayiş ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden T.E.'nin hırsızlıktan 60 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.