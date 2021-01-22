Tedbirsizlik canına mal oluyordu

Batman'ın Belde Mahallesi 3240 sokak Hayat Sitesi'nden yapılan bir ihbarı değerlendiren belediye itfaiye ekipleri, nefes kesen bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının -6 derecelerde olduğu esnada apartmanlarının çatısına çıkarak tamirat işi yapmak isteyen apartman görevlisi ölümden döndü. Çatının buzlu olmasına rağmen çatıya çıkarak tamirat işi yapmaya çalışan Şemsettin Ünlü ismindeki apartman görevlisi, bir anlık dalgınlığının ardından adeta buz pistine dönen çatıdan aşağı kayarak apartmanın çatı pervazında asılı kaldı.

"ADETA İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM"

Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek çatıya çıktı. 9. katın çatısının pervazında adeta ölümle burun buruna kaldığını gören Şemsettin Ünlü'nün yakınları, durumu 112 acil servise bildirdi.

Şemsettin Ünlü ismindeki vatandaş, Belediye İtfaiye Müdürü İbrahim Gök'ün koordinasyonunda itfaiye ekiplerinin uzun ve titiz uğraşları sonucu sağ salim kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlemlenen Ünlü, "Adeta ikinci baharımı yaşıyorum. Tedbirsiz çıkmam neredeyse hayatıma mal olacaktı" ifadelerinde bulunarak duygularını dile getirdi.