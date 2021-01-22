Tek istediği biraz eğlenmekti! Buzda düşen genç, hafızasını kaybetti!

ARKADAŞLARI YANINDAYDI!

Hafıza kaybı yaşayan Cebeci'nin düşme anları ve sonrası arkadaşlarının çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cebeci yolda birkaç kez düşüyor. Burnundan akan kanı silmeye çalışırken arkadaşlarına " Neredeyim ben. Kalkmak istiyorum ben. Hafızamı kaybettim galiba. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Bayıldım mı?" gibi sorular soruyor.

"RÜYADAN UYANMIŞ GİBİYİM"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene için giden Polat Cebeci, o anlarla ilgili olarak, "Arkadaşlarımın çektiği videolar var. Birkaç defa kaydıktan sonra yüz üstü düşmüşüm. Pazartesi günü düşmüşüm ama ben en son cumartesi gününü hatırlıyorum. Ondan sonrası rüya gibi geliyor. Sürekli 'Bana ne oldu?' diye soruyorum.

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"KIŞIN TADINI DİKKATLİ ÇIKARIN"

Sonra unutup tekrar aynı soruları soruyorum. Doktorlar ne söyledi ne sordu hiç hatırlamıyorum. Hastanedeki anılar bende yok. Rüyadan uyanmış gibiyim, o günü ve ondan önceki günü hatırlamıyorum. Bilgiler var ama o iki günü hatırlamıyorum." dedi. Herkese uyarılarda da bulunan Cebeci, "Buzda ayakkabınızla kaymayın. Düşerseniz daha kötü şeyler de başınıza gelebilir. Karın, kışın tadını da dikkatli çıkarın" diye konuştu.

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