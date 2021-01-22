TOKİ harekete geçmişti! Elazığlı depremzedeler büyük sevinç yaşadı

'EVİMİZ ÇOK GÜZEL OLDU'

Depremde evi ağır hasar gören ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen, 3 çocuk annesi Nuh Zavallıoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Kısa bir sürede evlerimizi yaptı. Deprem esnasında hepimiz korktuk, şiddetli bir depremdi. Allah bir daha başımıza vermesin. O esnada ev bulamadık, kiraya gittik ama kısa bir sürede evimizi yapıp teslim ettiler ve şu an evimizin içindeyiz. Eskiye nazaran çok iyi. Mutluyuz, huzurluyuz. Evimiz ve çevresi çok güzel oldu" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni konutuna eşi ve 3 çocuğuyla yerleşen Erdal Emir ise "1 yıl sürmeden evimizi teslim ettiler. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Kısa sürede yapıldı ve bir an önce evimizi taşıdık. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.