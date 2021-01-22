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'da vatandaşların kredi kartını araç olarak kullanan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü,Siber Suçlarla mücadele şube ekipleri  banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanmak suretiyle dalancılıktan hapis cezası bulunan E.E isimli kişi ile dolandırıcılık ve yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği ifade eden M.A. adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 13:12 ABONE OL
Trabzon'da vatandaşların kredi kartını araç olarak kullanan şahıs yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla mücadele şube ekipleri, fiziksel yaşam olmak üzere Siber Alemde de operasyonlarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre polis, "Nilelikli Dolandırıcılık ve Yasadışı Bahis Oynanmasına" aracılık eden ve imkan sağlayan M.A. ile Banka veya Kredi Kartlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.E. isimli kişiyi tespit edip, yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğüne getirilen kişiler hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Trabzon'da vatandaşların kredi kartını araç olarak kullanan şahıs yakalandı
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