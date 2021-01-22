Tunca’da su maymunu heyecanı

Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca Nehri'nin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı. Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor. Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı, erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.Su maymunlarının doğaya zarar verdiklerine şahit olmadığını söyleyen besici Osman Tireler, "30- 40 tane su maymunu gördüm. İnsan gördüklerinde kaçmıyorlar" dedi. Su maymunlarını ilk gördüğünde fare zannettiğini belirten çiftçi Ramiz Millet ise "Çok güzel hayvanlar, tehlikeleri yok. Doğayla uyumlu. Bizim bir parçamız oldular. Balık gibi suda geziyorlar" diye konuştu. Su kenarına açtıkları çukurlarda yavrularıyla yaşadıkları görülen 15'ten fazla su maymunu, drone'dan çıkan sesi duyunca, ürküp kaçtı.