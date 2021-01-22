Üç ev kül oldu! Gözyaşlarına boğuldular

Evinin büyük bölümünde hasar oluşan Abdullah Başkara da ''Saat 03.00 gibiydi. Beni Nebi uyandırdı. Yangın olduğunu söyledi. Evin her tarafını alev sarmıştı. Biraz müdahale ettik, söndüremedik. İşsizim şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz'' diye konuştu.





Kardeş Yusuf Başkara da yangını duyup, ilk önce çocuklarını dışarı çıkardığını belirterek, ''Yan taraftaki komşularımızı da dışarı çıkardık. İtfaiyeye haber verdik. Gelip söndürdüler. Yapacak bir şey yok. İşsizim, ne yapacağımı bilmiyorum'' dedi.