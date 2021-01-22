Ümraniye’de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Yangın, 04.30 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Yaklaşık 2 dönüm üzerine kurulu bulunan depoda bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangın, Dudullu, Ümraniye ve Ataşehir itfaiye istasyonlarından ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan alanda uzun süre soğutma çalışması yaptı.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı