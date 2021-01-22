Ünlü kuaför Yakup Minaz 2021’in saç renklerini açıkladı

Her zaman genç ve güzel görünmek isteyen kadınların en büyük silahı tabii ki saçlarıdır. Hem modeli hem de rengiyle güzel görünen ve etrafına ışık saçan saçlar, her kadına kendini iyi hissettirir. Ama saç renklerinde de trendler var. Ünlü kuaför Yakup Minaz'a göre ilk ayını bitirmek üzere olduğumuz yeni yılın trendi ise doğal renkte saçlar.

NATÜREL RENKLER ÖN PLANDA

İstanbul-Bahçeşehir'de bulunan ve kendi adını taşıyan salonunda yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanından gelen güzellik tutkunlarını da ağırlayan Yakup Minaz, Covid-19 pandemisinin de etkisiyle bu yıl saçlara doğallığın hakim olduğunu söylüyor: "Hayatımızı etkisi altına alan salgınla birlikte doğala dönmemiz kaçınılmazdı. Doğallığın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde haliyle saçlarda da natürelleşme başladı. Platin saçlara bu yıl veda ediyoruz. 2021'in trendi bronz kahve, küllü kumral gibi daha natürel renkler. Bu yıl doğala, şeffaf tonlara dönüş yapıyoruz. Yumuşak renk geçişleri sağlayan ombre ve sombre de yine revaçta olan uygulamalardan."