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'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

'da narkotik polisi ekiplerince tespiti yapılan bir evde yapılan aramada 42 paket halinde 21 kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 22.1.2021 12:30 ABONE OL
Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, çalışmalar neticesinde tespiti yapılan birevde yapılan aramada; 41 paket halinde 21
Kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli Ş.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
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