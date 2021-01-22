Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

ekiplerince, çalışmalar neticesinde tespiti yapılan birevde yapılan aramada; 41 paket halinde 21

Kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli Ş.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.