Yaralı köpek kapısını çaldı! Patisini böyle uzattı...

"AYAĞINI UZATTI PANSUMAN YAP DİYE"

Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, herkesin özellikle kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Şentürk, "Ağrı kesici krem ile yarasına masaj yaptım. Bu benim atalarımdan gördüğüm bir uygulamaydı, aynısını yaparak tedavi etmeye çalıştım. Köpeğin ayağı yere basmıyor, topallıyordu. Bir yerden bir darbe aldığını, araba çarpmış ya da birsinin köpeğin ayağına taş vuracağını düşündüm. Bizim bir yerimiz ağrıdığında ağrı kesici kullanıyoruz. Bize fayda eden ona da fayda edebilir düşüncesiyle, sosisin içerisine ağrı kesici hapı koydum ve köpeğe verdim. Ayak kaslarında da bir darbe vardır diye ağrı kesici merhemle pansuman ettim. Bir gün sonra iş yerimi açtım, baktım yine geliyor. Sosisten kalanı verdim ona, sosisi yedikten sonra tekrar ayağını uzattı pansuman yap diye. Her gün pansumana geliyor, onu çok sevdik" dedi.