Yasak bölgede balık avına polis baskını

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Karamürsel İlçesi açıklarında gerçekleştirilen denetim ve kontroller esnasında, gırgır adı verilen tekneler ile yasak bölgede balık avı yapan kişilerin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçti.

Polis botu ile bölgede yapılan denetimlerde 2 tekne ve üzerlerinde toplam 6 kişi yakalandı. Teknede yakalanan şahıslara, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten idari işlem uygulanırken, ayrıca bahse konu tekne üzerinde bulunan balık ağına da el konuldu.