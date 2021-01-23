2 bin 800 rakımda bulunan 2 metre karda zorlu kış mesaisi

Beytüşşebap'ta 3 ekiple farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren elektrik arıza personeli, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor. Şırnak genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle enerji hatlarında sorunlar meydana geldi. Şırnak merkez ve Uludere ilçelerindeki arızalar, kısa sürede giderilirken, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Beytüşşebap'ta ise ekipler, enerji kesintisi olan bölgelerde sorunları gidermek için gece gündüz hazır bekliyor. İlçede rüzgâr ve buzlanmanın da etkisiyle enerji hatlarında arızalar, tel kopmaları meydana geldi. Irak sınırı boyunca ilçeye bağlı Mezra, Ilıcak, Cevizağacı ve Gökçe köyleri ile Kato Dağı bölgesinde yer alan askeri üs bölgelerinde meydana gelen elektrik kesintileri için arıza ekipleri harekete geçti.

1 METRE KARIN ALTINDAKİ TELLER YOĞUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI



Beytüşşebap'ta, 2 bin 800 metre yükseklikteki bölgede birçok noktaya yol ulaşımı bulunmazken, ekipler, yolun gitmediği birçok bölgeye yürüyerek varıyor. Çoğu zaman bölgede yaşayanlardan yardım alınıyor, yük hayvanlarından faydalanılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede birçok elektrik direği devrilirken, onlarca direkte ise tel kopmaları meydana geliyor. Beytüşşebap ilçesinde 3 farklı ekip ile farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. Ekipler, 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ara sıra ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor.